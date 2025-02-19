Ямальские хоккеисты уверенно обыграли подольских «Воевод»

18 и 19 февраля хоккеисты команды «Факел Ямал» находятся на выездной серии матчей в Подольске. 18 февраля прошла первая игра против хозяев поля — хоккейной команды «Воевода», новичка Национальной молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба команды.
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