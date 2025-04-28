Погода в Петербурге продолжает удивлять. На проспекте Большевиков утро 28 апреля выпал град. «Шёл пару минут и закончился», - пишет читательница Мойки78.
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Погода в Петербурге продолжает удивлять. На проспекте Большевиков утро 28 апреля выпал град. «Шёл пару минут и закончился», - пишет читательница Мойки78.