Гонка со временем: ситуация на Украине является лишь временной передышкой для Киева

Пока принятие пакета помощи застопорилось в Конгрессе на шесть месяцев, украинские войска столкнулись со все более острой нехваткой боеприпасов и техники, в то время как Москва пользуется своим преимуществом.
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