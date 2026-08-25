Объявлена дата телевизионной премьеры детектива «Овчарка. Новые серии» с Еленой Подкаминской

Сериал возвращается с продолжением. «Овчарка. Новые серии», 2026 пресс-служба телеканала «Россия»31 августа в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера второго сезона многосерийного детектива «Овчарка».
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