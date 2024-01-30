Программу «Приношение Подвигу» представила Новосибирская область на Международной выставке-форуме «Россия»

Как прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, концерт «Приношение Подвигу» стал продолжением совместного историко-культурного проекта ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» и Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга – «Ленинград-Новосибирск.
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