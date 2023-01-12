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    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
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Нервная работа: менеджеры по туризму с каждым годом становятся более суеверными

Нервная работа: менеджеры по туризму с каждым годом становятся более суеверными Менеджеры по туризму оказались в числе самых суеверных специалистов — причем год от года число тех, кто откровенно готов в этом признаться, среди них увеличивается.

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