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Газета.ру

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Песков: Украина на встрече Путина и Си Цзиньпина обсуждалась лишь по касательной

Песков: Украина на встрече Путина и Си Цзиньпина обсуждалась лишь по касательной

Украина во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина затрагивалась лишь по касательной.

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