В Петербурге День народного единства отметят фестивалем народов России

В Петербурге государственный праздник День народного единства отметят масштабным фестивалем "Народов много - Родина одна!" На Малой Конюшенной улице развернется ярмарка народных ремесел и промыслов, которыми славятся разные регионы России.
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