Для повышения финансовой грамотности школьникам из Головинского пригодится бизнес-игра

Новый сезон бизнес-игры для детей от 10 до 15 лет «Школа юного инвестора» начался в Москве. Как сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы, эта игра помогает столичным школьникам повысить финансовую грамотность.
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