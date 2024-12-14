В России назвали условия рождественского перемирия с Украиной

Депутат Чепа: условием рождественского перемирия могло бы стать желание Киева Условиями рождественского перемирия с Украиной могли бы стать отсутствие провокаций в адрес России, прекращение ударов вглубь территории страны, заявил в разговоре с «Лентой.
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