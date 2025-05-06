Рабы моды. Как прошло главное шоу года – бал Института костюма Met Gala 2025

Выставка посвящена нарядам, которые носили чернокожие мужчины в начале XVIII века Бал Института костюма Met Gala 2025 / Фото: Эван Агостини / AP/TASS Бал Института костюма Met Gala 2025, прошедший 5 мая в Метрополитен-музее Нью-Йорка, традиционно стал самым важным событием года в мире моды.