Аргументы и Факты

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ВСУ заминировали тела сослуживцев при отступлении из Новоселовского

ВСУ заминировали тела сослуживцев при отступлении из Новоселовского

Украинские военные заминировали тела погибших сослуживцев. Данный факт был зафиксирован в селе Новоселовское в ЛНР, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Птичка».

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