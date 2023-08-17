ВСУ заминировали тела сослуживцев при отступлении из Новоселовского

Украинские военные заминировали тела погибших сослуживцев. Данный факт был зафиксирован в селе Новоселовское в ЛНР, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Птичка».
Украинские военные заминировали тела погибших сослуживцев. Данный факт был зафиксирован в селе Новоселовское в ЛНР, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Птичка».
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