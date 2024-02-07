Запрос отправлен: Россия просит экстрадиции эсэсовца Гунько

Россия передала Канаде запрос на экстрадицию ветерана дивизии СС Ярослава Гунько.Москва передала Оттаве запрос на экстрадицию бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, приглашённого в канадский парламент, для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан Советского Союза.
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