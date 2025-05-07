Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Два императора. Или...?

Два императора. Или...?

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Итак, товарищ Си едет в Москву, причем на четыре дня - следовательно, речь идет не столько о праздновании Дня Победы, сколько о стратегически важных для России и Китая переговорах.

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