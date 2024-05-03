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Александр Жулин: «Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают»

«Самый отрыв происходит, когда ты там полгода или сколько там режимишь, и потом происходит чемпионат мира.

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