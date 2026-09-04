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Экс-посол в США: «Жду, когда сотни баллистических ракет поразят Мавзолей»

Экс-посол в США: «Жду, когда сотни баллистических ракет поразят Мавзолей»

Главным приоритетом для украинских ударов должна стать российская столица. Об этом в эфире канала «Общественное» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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