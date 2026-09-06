Общественный деятель: Япония потребовала снести памятник «Победа на Востоке» в Хабаровске

Певица и общественный деятель Виктория Цыганова эмоционально отреагировала на претензии Токио к новому мемориалу в Хабаровске, жестко осадив попытки японской стороны диктовать условия России: «Вчера открыли мемориал в честь разгрома Квантунской армии и окончания Второй мировой войны.