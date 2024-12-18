Сальдо: Донбасс и Новороссия не подлежат размену

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков "Обмен" Донбасса и Новороссии на членство Украины в НАТО не может стать условием для мирного соглашения с Россией, так как эти земли никогда не были украинскими, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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