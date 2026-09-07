Объем торгов зерном на товарных аукционах НТБ за 5 лет превысил 79 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Совокупный объем сделок зерном на товарных аукционах Национальной товарной биржи (НТБ) за пять лет превысил 5 млн тонн на общую сумму свыше 79 млрд рублей.
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