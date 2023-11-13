Больше 9,5 тысячи москвичей оформили услуги опеки в офисах «Мои документы»

В офисах «Мои документы» больше 9,5 тысячи человек оформили услуги опеки. Москвичи получают разрешение на сделки с имуществом и распоряжение деньгами на счетах детей, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, не посещая органы опеки и попечительства, сообщила замдиректора по развитию госуслуг офисов «Мои документы» Татьяна Порецкова.