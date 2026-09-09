Kyodo сообщил о пропаже журналистов в районе извержения вулкана Анак-Кракатау

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Судно, на борту которого были пять журналистов и три члена экипажа, пропало без вести в проливе между островами Ява и Суматра во время сбора материала об извержении расположенного в этом районе вулкана Анак-Кракатау.
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