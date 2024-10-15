Москалькова попросила Лубинца посетить пропавших жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой о содействии в установлении местонахождения или посещении людей, пропавших в Курской области после вторжения украинских войск.
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