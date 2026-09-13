Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Война против Ирана может продлиться до 2029 года

Война против Ирана может продлиться до 2029 года

Война против Ирана может продлиться до 2029 годаАмериканские СМИ сообщили, что запасы саудовской нефти на продажу стремительно истощаются ввиду блокады Баб-эль-Мандебского и Ормузского пролива, повреждений НПЗ и ключевого трубовопровода "Восток-Запад", а также продолжающихся ударов по инфраструктуре Saudi Aramco.

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