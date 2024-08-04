" Древо связей" миллионеров в погонах. Кто и как разворовывал русскую армию.

"ДРЕВО СВЯЗЕЙ" МИЛЛИАРДЕРОВ В ПОГОНАХ, НА КОТОРОМ ВИДНО ВСЁ: КТО И КАК РАЗВОРОВЫВАЛ РУССКУЮ АРМИЮ Вчетверг, 1 августа, "пул" из арестованных высокопоставленных военных чиновников в СИЗО "Лефортово" пополнил ещё один фигурант — глава "Военторга", главного поставщика Минобороны, Владимир Павлов.