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" Древо связей" миллионеров в погонах. Кто и как разворовывал русскую армию.

" Древо связей" миллионеров в погонах. Кто и как разворовывал русскую армию.

"ДРЕВО СВЯЗЕЙ" МИЛЛИАРДЕРОВ В ПОГОНАХ, НА КОТОРОМ ВИДНО ВСЁ: КТО И КАК РАЗВОРОВЫВАЛ РУССКУЮ АРМИЮ Вчетверг, 1 августа, "пул" из арестованных высокопоставленных военных чиновников в СИЗО "Лефортово" пополнил ещё один фигурант — глава "Военторга", главного поставщика Минобороны, Владимир Павлов.

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