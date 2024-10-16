Новое условие работы для мигрантов могут ввести в РФ

Минэкономразвития: чтобы работать в РФ, мигранты должны иметь российский диплом В России захотели ввести новое условие для мигрантов – предоставлять вид на жительство только иностранцам, работающим по российскому диплому.
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