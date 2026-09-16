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Муж выставил на улицу с младенцем: как Вера Сотникова поднимала сына и кем он вырос

Муж выставил на улицу с младенцем: как Вера Сотникова поднимала сына и кем он вырос

Официальный штамп в паспорте у Веры Сотниковой был всего один, и тот обошёлся ей слишком дорого. В 18 лет актриса очутилась на улице с восьмимесячным младенцем — без денег, угла и помощи.

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