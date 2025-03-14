Спецпосланник президента Трампа продолжает работать в Москве

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф находится в Москве и информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами, чтобы американский лидер Дональд Трамп мог ее оценить и принять решение о дальнейших действиях.
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