Юмор для тех, кто любит погорячее, посочнее и можно без хлеба! Жарьте цыпочек, телочек, рибайчиков и колбаску: сегодня — Всемирный день жареного мяса (World Kebab Day)! Отмечается он с пылом, с жаром каждый год во вторую пятницу июля, то бишь сейчас, в 2026 году, это 10 июля.