РИА Новый день

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Вступление Украины в ЕС может тянуться десятки лет

Вступление Украины в ЕС может тянуться десятки лет

Вступление Украины в ЕС может тянуться десятилетиями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС Евросовет намерен рассмотреть на следующей неделе – ориентировочно 23-24 июня.

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