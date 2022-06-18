Вступление Украины в ЕС может тянуться десятки лет

Вступление Украины в ЕС может тянуться десятилетиями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС Евросовет намерен рассмотреть на следующей неделе – ориентировочно 23-24 июня.