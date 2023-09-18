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Сайнс – лучший гонщик Гран-при Сингапура, Ферстаппен – 5-й, Алонсо – 18-й по версии The Race

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Сингапура. Эксперт Эдд Стро оценивает спортсменов на протяжении всего уик-энда и распределяет их от лучшего к худшему.

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