На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot

На Украине в соцсетях опубликовали некролог погибшего зенитчика Павла Василькова с фотографией, на которой он стоит на фоне пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.
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