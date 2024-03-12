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На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot

На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot

На Украине в соцсетях опубликовали некролог погибшего зенитчика Павла Василькова с фотографией, на которой он стоит на фоне пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

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