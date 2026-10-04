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Курские новости

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В Рязани начинается матч Второй лиги «Рязань» - «Авангард»

В Рязани начинается матч Второй лиги «Рязань» - «Авангард»

Стартовый свисток матча между «Рязанью» и «Авангардом» прозвучит в 17.00. Представляем составы команд.

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