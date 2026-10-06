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Ивановские десантники за сутки уничтожили до десяти разведдронов ВСУ в небе над Запорожской областью

Ивановские десантники за сутки уничтожили до десяти разведдронов ВСУ в небе над Запорожской областью

Ваш браузер не поддерживает видео. Боевые расчёты БПЛА-перехватчиков подразделений ПВО и беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до десяти разведывательных БПЛА самолетного типа ВСУ в небе над Запорожской областью, сообщили в Минобороны России.

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