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Watch: Ukraine, Iran Tensions Run High In Rare Rubio-Lavrov Meeting

Watch: Ukraine, Iran Tensions Run High In Rare Rubio-Lavrov Meeting A US delegation headed by Secretary of State Marco Rubio is holding three day closed-door talks with Russia on the sidelines of an annual gathering by foreign ministers of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in Manila.

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