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Турецкий фондовый рынок стал худшим в мире

Турецкий фондовый рынок стал худшим в мире

К концу августа турецкий фондовый рынок демонстрирует худшую в мире месячную динамику. Индекс Borsa Istanbul 100 упал уже на 8,2 процента, что больше, чем любой другой ключевой индекс в мире за тот же период, сообщает Bloomberg.

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