Пентагон вводит обязательную вакцинацию

Оборонное ведомство Соединенных Штатов в четверг, 29 июля, ввело в действие требование об обязательной вакцинации военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил США, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Пентагона Джамала Брауна.