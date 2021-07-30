Газета.ru

5 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Как обычно, невменяем, дурка, пару лет полечат и выпустятНад убийцей семьи...
  • Александр Котов
    Это только в Москве. А в России....кто же их считал.МВД: в России нез...
  • жигарев александр
    Неужели без 3,14дарасов из Европы нельзя провести выборы в России. Или Памфилова сожалеет, что без голубых обойдется .В ЦИК ответили на...

Пентагон вводит обязательную вакцинацию

Пентагон вводит обязательную вакцинацию

Оборонное ведомство Соединенных Штатов в четверг, 29 июля, ввело в действие требование об обязательной вакцинации военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил США, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Пентагона Джамала Брауна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх