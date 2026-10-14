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Работал на японскую разведку: на Сахалине задержали шпиона

Работал на японскую разведку: на Сахалине задержали шпиона

  Японский журналист собирал данные о ВС РФ. На Сахалине сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в шпионаже и работе на японские спецслужбы был задержан корреспондент газеты «Хоккайдо Симбун».

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