Санкции США против компаний Китая дестабилизируют мировую торговлю

Министерство коммерции Китайской Народной Республики выступило с резким осуждением решения Соединенных Штатов включить более 40 китайских организаций в список ограничительных мер в рамках так называемого «Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров».
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