На Южном Урале доля МСП в экономике региона превысила 27 %

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня, ФедералПресс. МСП присутствует во всех отраслях южноуральской экономики, каждый третий работник занят в этом секторе, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на ключевом заседании в рамках съезда лидеров «Опоры России».