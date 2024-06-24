На Южном Урале доля МСП в экономике региона превысила 27 %

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня, ФедералПресс. МСП присутствует во всех отраслях южноуральской экономики, каждый третий работник занят в этом секторе, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на ключевом заседании в рамках съезда лидеров «Опоры России».
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