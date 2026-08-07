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Более 200 млн рублей турналога рассчитывают получить в Республике Алтай за 2026 год

Более 200 млн рублей турналога рассчитывают получить в Республике Алтай за 2026 год

Одним из основных инструментов развития отрасли в регионе остается государственная поддержка Поступления от туристического налога в бюджеты муниципалитетов Республики Алтай в 2026 году могут превысить 200 млн рублей.

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