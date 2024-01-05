Травматолог призвал не игнорировать травмы и своевременно обращаться за помощью

Зимой многие россияне поскальзываются на льду и получают травмы, о чем, впрочем, не всегда знают. При том, что такие повреждения зачастую кажутся недостаточно серьезными для обращения к врачу, невылеченные заболевания опорно-двигательного аппарата могут перерасти в более серьезные патологии, предупредил травматолог-ортопед Михаил Игнатов.
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