Президент США Дональд Трамп заверил сторонников, что не позволит уличным беспорядкам, происходящим во Франции, распространиться на американскую территорию.
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