Служившие в горячих точках петербуржцы получат новые социальные гарантии

Их утвердил городской парламент В Петербурге решили расширить перечень категорий граждан, которые могут во внеочередном порядке попадать на личный прием как к руководителям муниципальных органов власти, так и к Законопроект об этом в третьем чтении 3 апреля был принят депутатами Законодательного собрания Петербурга.