Служившие в горячих точках петербуржцы получат новые социальные гарантии

Их утвердил городской парламент В Петербурге решили расширить перечень категорий граждан, которые могут во внеочередном порядке попадать на личный прием как к руководителям муниципальных органов власти, так и к Законопроект об этом в третьем чтении 3 апреля был принят депутатами Законодательного собрания Петербурга.
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