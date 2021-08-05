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Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Курильских островах отрабатывают навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Курильских островах отрабатывают навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов

В ходе тренировки военнослужащие отрабатывают навыки по подготовке орудий и комплексов к открытию огня, а также выполняют задачи по разведке целей и управлению огнем при выполнении учебно-боевых задач.

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