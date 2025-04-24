Сергей Леонов: маркетплейсы должны отвечать за качество продаваемых товаров

Депутаты Госдумы намерены возложить обязанности контроля качества товаров на маркетплейсы. Такой законопроект могут принять уже в ближайшее время, сообщает радио Sputnik со ссылкой на мнение депутата Сергея Леонова.
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