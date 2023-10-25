Xiaomi рассказала об экране Xiaomi 14

Xiaomi опубликовала очередную тизерную картинку, посвященную Xiaomi 14. На этот раз компания раскрыла параметры экрана: его разрешение составляет 1,5К, а кадровая частота будет автоматический меняться в диапазоне от 1 до 120 Гц с шагом в 1 Гц.