Фасаду дома в неоклассическом стиле в Марьиной Роще вернут первозданный облик

Специалисты Московского фонда капитального ремонта многоквартирных домов приступили к реставрации фасада шестиэтажного жилого дома № 38 корпус 5 по Октябрьской улице, построенного в 1926 году в неоклассическом стиле.
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