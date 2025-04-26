И интуиция, и разум: астрологический прогноз на май 2025 для всех знаков зодиака Алёна ЮрьеваМай 2025 года станет временем переоценки ценностей, перемен в социальной сфере и ключевых решений, которые повлияют на будущее.
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