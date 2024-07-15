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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» узнал об уходе Мораты в «Милан» из СМИ. В клубе удивлены поведением Альваро, в начале июля писавшего, что он остается (Relevo)

Relevo утверждает, что руководство испанской команды узнало о предстоящем трансфере из прессы. Такое развитие событий удивило менеджеров, поскольку последним, что они слышали от футболиста, были слова об отказе от перехода в «Аль-Кадисию».

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