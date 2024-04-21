Турфирмы заявили о шквале заявок россиян на поездки в Европу

Туристические компании сообщают о резком увеличении спроса россиян на поездки в Европу. Количество заявок на получение шенгенских виз этой весной оказалось выше, чем могут обработать европейские консульства.
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